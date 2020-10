Homem quebra garrafa na cabeça de mulher que o chamou de corno

Uma festa em Barra Mansa(RJ), ocorrida nesse domingo, no Centro, terminou em confusão e com duas mulheres feridas com garrafas de cervejas. Uma delas foi atingida na cabeça após, segundo ela, chamar um homem de corno.





De acordo com registro na 90ª Delegacia de Polícia (DP), os agentes da 2ª Cia. do 28° Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram acionados após a confusão. A mulher que foi atingida na cabeça explicou que conversava com uma amiga quando o companheiro dela chegou e ambos bateram boca. Ela, no momento, o chamou de corno, sendo atingida na cabeça. Ainda segundo a mulher, ela quebrou uma garrafa para o acertar, mas acabou acertando uma outra mulher na coxa.





As duas foram atendidas na Santa Casa e passam bem. Já o homem não foi localizado.





O caso será acompanhado na 90ª DP, onde os envolvidos retornarão para prestarem esclarecimentos.





