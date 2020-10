REVOLTANTE: Mãe tenta vender filha de uma semana de vida para comprar botas novas

Um caso para lá de estranho atraiu a atenção do mundo todo. Isso porque uma mulher russa foi pega em flagrante, tentando vender sua filha recém-nascida para poder comprar botas novas.





Luiza Gadzhieva, moradora de Moscou, deu à luz um bebê cujo nome não foi divulgado há uma semana. Ela decidiu negociar a criança por um valor de 3.000 euros (cerca de 19.000 reais).





Luiza começou a negociar com um casal que queria comprar a bebê. Mas o que a russa não pensou é que ela cairia no maior caos de sua vida, porque os “compradores” eram na verdade policiais.





As autoridades russas suspeitaram das atividades de Luiza e decidiram realizar uma emboscada. Afinal, o plano deu certo porque o casal policial conseguiu finalizar a compra.





Depois que o dinheiro foi entregue, ela deu a filha para o casal e chegou a dar um recibo. Após a compra, as autoridades prenderam a mulher.





Depois do incidente, as autoridades emitiram um comunicado à imprensa: “Depois de receber o dinheiro, a suspeita entregou a criança. Ela se declarou culpada durante a detenção e foi presa”. Eles disseram ainda que a criança não estava correndo perigo, e que foi entregue a uma instituição. A identidade do pai e de outros familiares não foi divulgada.





Fonte: MOB ATUALIZEI