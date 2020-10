SUSPEITO DE ROUBO E TENTATIVA E ESTUPRO CONTRA ADOLESCENTE É PRESO PELO RAIO EM VIÇOSA DO CEARÁ

Um homem de 24 anos suspeito de tentar estuprar uma adolescente foi preso pelos policiais do Raio em Viçosa do Ceará. O caso aconteceu na noite do sábado (10), na localidade conhecida como “Sítio Escorregadeira”, na zona rural do município.





Os policiais haviam recebido uma denúncia de que um homem teria invadido uma residência e subtraído a quantia de R$ 105,00. Além do roubo ele também teria tentado estuprar uma menina de apenas 16 anos e só não consumou o fato devido a intervenção de populares. O suspeito fugiu mas foi localizado momentos depois na casa onde mora. O dinheiro foi recuperado e o homem foi conduzido a delegacia de Tianguá e autuado por tentativa de estupro.





(Ibiapaba 24 horas)