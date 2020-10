I SION – Simpósio Internacional em Oncologia: um olhar multiprofissional sobre o câncer de mama

A Liga Interdisciplinar em Oncologia – LION (@lionuva_) e a Liga de Enfermagem em Saúde da Família – LESF (@ligalesf) da Universidade Estadual Vale do Acaraú promoverão o I SION – I Simpósio Internacional em Oncologia: um olhar multiprofissional sobre o Câncer de Mama, nos dias 23, 24, 30 e 31 de outubro de 2020, sob coordenação geral dos professores Rosana Tajra (LION) e Carlos Romualdo (LESF) com o intuito de estender o conhecimento oncológico e integrar as áreas da saúde nas atividades de prevenção e tratamento do câncer de mama.





O evento tem como público-alvo profissionais, docentes e discentes da área de saúde, bem a população de modo em geral com interesse na área de Oncologia.





O evento contará com profissionais da área da saúde em um âmbito multiprofissional, com representantes do Brasil e de Portugal, apresentando temas de extrema importância para contextualização do tema principal do simpósio, o Câncer de Mama. Entre os profissionais palestrantes, temos Dra. Guida Veiga (Licenciada em Reabilitação Psicomotora pela Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa e Doutora em Motricidade Humana); Me. Igor Marcelo (Mestre em Saúde e Ambiente pela UFMA e Doutorando em Ciências da Saúde pela Faculdade de Ciências Médicas de São Paulo); Me. Ângelo Brito Rodrigues (Mestre em Saúde Pública e Doutorando em Saúde Coletiva pela UFC); Juliana Bastos (Pós-graduanda em Nutrição Oncológica e Especialista em tecnologias Educacionais para prática docente de Ensino da Saúde - FIOCRUZ); Laryssa Gondim (Pós graduada em Fisioterapia Manual e Postural pela CESUMAR e Especialista em Fisioterapia Esportiva - SONAFE); André Gondim (Graduado em Educação Física pela UFC e Pós graduado em Treinamento Desportivo pela Universidade Veiga de Almeida – RJ e em Prescrição de Treinamento para Grupos Especiais – UNICE - CE); e Daniele Rabelo (Psicóloga pela UFC e Pós graduada em Cancerologia – Residência, e em Cuidados Paliativos - PUCPR).





O I SION será um evento 100% online, transmitido em tempo real pelo YouTube, com inscrições gratuitas e certificação pela PROEX/UVA.





As inscrições podem ser feitas pelo site www.eventos.uvanet.br





DIAS E HORÁRIOS DO EVENTO:





· DIAS 23 e 30 de outubro: a partir das 19h;





· DIAS 24 e 31 de outubro: a partir das 10h.