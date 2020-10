Jovem de 19 anos morre após usar remédio para emagrecer

Uma jovem identificada como Geovana Costa, de 19 anos, morreu na noite de quinta-feira (08/10), na UPA de Oeiras, após sofrer uma parada cardiorrespiratória.





Segundo informações, a jovem entrada na UPA alegando muita falta de ar, sendo atendida e encaminhada para a sala vermelha, local em que são encaminhados os pacientes em estado grave. Após uma melhora no quadro, a jovem foi encaminhada para a sala amarela, permanecendo consciente. Já no início da noite, ela voltou a sentir falta de ar, sendo colocada no oxigênio, mas não resistiu, mesmo com as várias tentativas de reanimação.





De acordo com informações obtidas na UPA, Geovana chegou a falar que estava fazendo uso de um suplemento à base de cafeína e taurina, com o objetivo de perder peso, e que começou a passar mal após o seu consumo, que lhe causou taquicardia e falta de ar, além de outros problemas.





A família de Geovana é do povoado Riachuelo, mas ela residia no bairro Várzea, onde sua família tem uma casa.





Fonte: Riacho em Foco