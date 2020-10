Jovem morre no IJF após ser baleada por dono de uma borracharia no Lagamar

Morreu na madrugada desta sexta-feira (30) no IJF-Centro uma jovem vendedora, de 22 anos de idade, atingida por um tiro na cabeça. O crime aconteceu na comunidade do Lagamar, no Bairro Aerolândia. O dono de uma borracharia é apontado como autor do crime. Durante a madrugada, moradores incendiaram o local em represália ao homicídio. Com a morte da garota, subiu para 284 o número de mulheres assassinadas no Ceará em 2020.





Segundo informações dos moradores, o crime aconteceu durante uma discussão que envolveu o casal e o pai da jovem. Baleada, Alexsandra da Silva Souza foi levada para o IJF, inconsciente, no carro de um morador. Durante a madrugada, veio a informação de sua morte.





O corpo da garota foi encaminhado para a sede da Perícia Forense do Ceará (Pefoce), no Bairro Moura Brasil, para ser examinado pelos legistas da Coordenadoria de Medicina Legal (Comel).





Incêndio em represália





A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada para o local do crime. Ao chegar, moradores informaram aos policiais que o principal suspeito de ter disparado contra a vendedora de comidas é o dono de uma borracharia, localizada próximo ao local onde o crime aconteceu.





Na madrugada desta sexta-feira, moradores incendiaram a borracharia e o veículo do suspeito. Os policiais não encontraram o suspeito nem a arma do crime.





Trinta e uma mulheres foram assassinadas no Ceará neste mês de outubro. Veja a lista completa das vítimas:





MULHERES ASSASSINADAS NO CEARÁ EM OUTUBRO DE 2020:





01 – (01/10) – Antônia Leidiane Belchior (bala) – Distrito Campos Belo (CARIDADE)





02 – (01/20) – Francisca Zildênia Cortez da Silva (bala) – Sede (JAGUARIBARA)





03 – (02/10) – Leandra Ribeiro da Silva, 25 (bala) – Loc. Rabo da Gata (SÃO LUIZ DO CURU)





04 – (02/10) – Micaele dos Reis Teixeira, 20 (bala) – Faleceu em Sobral (CAMOCIM)





05 – (04/10) – Antônia Nilda da Silva, 38 (bala) – Localidade Lagoinha (QUIXERÉ)





06 – (04/10) – Samara Alves Sales, 30 (bala) – Bairro Pedregal (SANTANA DO ACARAÚ)





07 – (04/10) – Regiane Maria Alves de Oliveira, 39 (bala) – Sítio Raposo (S. J. DO JAGUARIBE)





08 – (04/10) – Corpo de vítima ainda não identificada (enterrado) Sítio Barreiro (CRATO)





09 – (04/10) – Selma Taís Rodrigues Bezerra, 28 (bala) – Conjunto São Cristóvão (CAPITAL)





10 – (07/10) – Samira de Sousa Santos da Rocha, 25 (bala) – Praça do Cumbuco (CAUCAIA)





11 – (08/10) – Ana Rita Tabosa Soares, 44 (bala) – Av. Dr. Silas Munguba/Parangaba (CAPITAL)





12 – (10/10) – Ana Lívia Alves do Nascimento, 15 (bala) – Sede (SOBRAL)





13 – (11/10) – Silvone Félix dos Santos, 45 (faca) – BR-222 (UMIRIM)





14 – (11/20) – Paula Holanda, 22 (bala) – Estrada/Rodolfo Fernandes (POTIRETAMA)





15 – (12/10) – Vítima não identificada (bala) – (FORQUILHA)





16 – (12/10) – Antônia Sara da Silva Pereira, 23 (faca) – CE-375/Sítio Coruja (ASSARÉ)





17 – (13/10) – Viviane de Oliveira Barbosa, 29 (faca/estupro) – Bairro Dom Timóteo (TIANGUÁ)





18 – (13/10) – Regina Célia Pereira Torres (bala) – AIS-6 (CAPITAL)





19 – (15/10) – Erineide Alves do Nascimento, 18 (bala), – Localidade Jacaúna (BOA VIAGEM)





20 – (17/10) – Antônia de Assis Alencar Silva , 75 (bala) – Loc. Sítio Inharé (CAMPOS SALES)





21 – (17/10) – Larissa Lima da Silva, 22 (bala) – Localidade de Rosário (PARAIPABA)





22 – (19/10) – Francisca Maria Beatriz Costa (bala) – B. Parque Potira (CAUCAIA)





23 – (19/10) – Elisa Adão de Melo, 83 (queimada) – (LIMOEIRO DO NORTE)





24 – (24/10) – Adolescente não identificada (bala) – B. Angorá (ITAITINGA)





25 – (24/10) – Dyslaine Santos de Oliveira, 16 (bala) – R. Santa Marta/Araturi (CAUCAIA)





26 – (24/10) – Francisca Cavalcante Rocha, 83 (bala) – Localidade Camurupim (ARACATI)





27 – (25/10) – Antônia Bianca Almeida Silva, 15 (bala) – Praça do Leão/Centro (CANINDÉ)





28 – (25/10) – Micaele Gomes de Melo Rodrigues, 27 (bala) – Serra dos Teixeira (CHORÓ)





29 – (27/10) – Antônia Sousa Silva, 35 (faca) – Sede (SANTA QUITÉRIA)





30 – (28/10) – Maria Gabrielly Leitão da Silva, 16 (bala) – Lagoa do Jirau (PARACURU)





31 – (29/10) – Alexsandra da Silva Souza, 22 (bala) – Lagamar/B. Aerolândia (CAPITAL).





(Fernando Ribeiro)