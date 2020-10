"Justiceiro" mata assaltante de banco após flagrar assalto

De acordo com a polícia, ainda não há informações oficiais de como ocorreu o crime, mas testemunhas que estavam no local disseram que Paulo, supostamente estaria acompanhado de um comparsa, e teriam tentado assaltar clientes de uma agência bancária.





Um homem identificado por Paulo Victor de Oliveira, 23, foi morto a tiros na tarde desta quarta-feira (14), na avenida Noel Nutels, zona Norte de Manaus. O vendedor de água Rodrigo Pessoa Pires, 22, também foi atingido com um tiro na perna.





As testemunhas disseram ainda, que uma senhora estava saindo do banco quando Paulo junto com o outro suspeito, que estava armado, tentaram pegar a bolsa da mulher. Um homem que estava armado e passava pelo local percebeu o assalto e trocou tiros com a dupla. Paulo foi atingido e acabou morrendo na hora. Um vendedor que estava próximo, acabou baleado na perna e recebeu atendimento médico no SPA.





A polícia contou que a esposa da vítima encontra-se no local e já fez o reconhecimento do corpo. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).





Fonte: Portal do Holanda