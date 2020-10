BARBARIDADE: Mãe é decapitada com foice ao se negar dar dinheiro para filho comprar bebida

O suspeito foi visto andando pela vizinhança segurando a cabeça da mãe, que foi achada pela polícia, horas depois, em uma mata.





Um homem, de 45 anos, foi preso após cometer um crime bárbaro contra a própria mãe. Ele decapitou a mãe de 65 anos, alegando que ela havia se recusado a dar dinheiro para que ele comprasse bebida alcoólica.





Conforme o “Times of India”, o crime ocorreu na noite do dia 23 de outubro do corrente ano, em Kollapur (Telangana, Índia). Na manhã do dia seguinte, o corpo da idosa, sem a cabeça, foi encontrado pelo filho caçula e outros parentes.





Segundo testemunhas, o preso foi visto andando pela vizinhança segurando a cabeça da mãe, que foi achada pela polícia, horas depois, em uma mata.





Para cometer o crime, o indiano usou uma foice. A ferramenta foi encontrada por policiais. Segundo o chefe da polícia local, o suspeito estava alcoolizado no momento do assassinato.





Fonte: News