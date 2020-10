Medicina UNINTA: inscrições abertas para o processo seletivo 2021.1

O Centro Universitário Inta (UNINTA) torna público o edital de processo seletivo para ingresso no curso de Medicina. A seleção para o semestre 2021.1 é online e consiste no aproveitamento da nota do ENEM. As inscrições já estão disponíveis no site.





Os candidatos poderão concorrer utilizando sua melhor nota do ENEM a partir da edição 2017, sem a necessidade de realizar uma nova prova ou mesmo se deslocar para Sobral na fase de inscrição.





O Processo Seletivo apresenta múltiplas oportunidades de ingresso, ocorrendo em 4 ciclos avaliativos independentes entre si, onde será considerada a média aritmética simples mais alta das notas de ENEM dos candidatos para a classificação, em cada ciclo. Os candidatos não aprovados em um ciclo podem concorrer novamente nos ciclos seguintes, tendo, no total, quatro chances de ingresso.





Os estudantes que participaram de processos seletivos anteriores para o curso de Medicina podem utilizar uma condição especial no valor da taxa de inscrição. O desconto aparecerá automaticamente no boleto gerado.









Confira as datas para inscrição:





– 2º Ciclo Avaliativo (25 vagas) – até dia 15 de novembro de 2020.





– 3º Ciclo Avaliativo (25 vagas) – até dia 13 de dezembro de 2020.





– 4º Ciclo Avaliativo (25 vagas) – até dia 10 de janeiro de 2021.





O recolhimento da taxa de inscrição, no valor de R$ 800,00, deverá ser efetuado para validar a participação. O prazo final de pagamento, de acordo com cada ciclo, deve ser consultado no edital.





O resultado definitivo de cada ciclo será divulgado no site do UNINTA, de acordo com o cronograma:





– 1º Ciclo Avaliativo: resultado dia 28 de outubro de 2020.





– 2º Ciclo Avaliativo: resultado dia 25 de novembro de 2020.





– 3º Ciclo Avaliativo: resultado dia 23 de dezembro de 2020.





– 4º Ciclo Avaliativo: resultado dia 20 de janeiro de 2020.





Todas as informações referentes ao processo seletivo podem ser consultadas no edital.