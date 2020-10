Menina de 4 anos morta na Praia do Futuro é a nona criança assassinada em 2020 no Ceará

O assassinato de uma menina de 4 anos, ocorrido na noite desta terça-feira (29), na zona Leste de Fortaleza, elevou para nove o número de crianças mortas na onda da violência que atinge o estado. A garota estava na companhia da mãe, que também foi baleada, quando a comunidade onde a família mora foi atacada por bandidos que, supostamente, seriam integrantes de uma facção.





O crime ocorreu na Rua Oliveira Filho, na Comunidade do Caroço, a poucos metros do local onde, na noite anterior uma mulher foi morta, a tiros, quando praticava assaltos com seu parceiro. De acordo com a Polícia, os bandidos invadiram a comunidade nesta terça-feira com o objetivo de vingar a morte da comparsa e tinham como alo a mãe da criança.





As investigações sobre os dois crimes ocorridos na mesma área da Praia do Futuro agora estão sendo realizadas por policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).





Veja a lista das crianças assassinadas no Ceará em 2020:





1 (13/01) – José Ramonis Trajano da Silva, 11 anos – Morto por bala perdida durante um tiroteio entre criminosos na Rua Plutão, no bairro Vila União, em Fortaleza, quando voltava de uma missa na companhia da mãe.





2 (22/02) – Jorgiane dos Santos Xavier, 1 ano e 11 meses – assassinada a tiros juntamente com o pai, Francisco Jorge Gomes Xavier, 39 anos, dentro de casa, na localidade de Vila Cumbe, zona rural de Beberibe. O duplo homicídio aconteceu madrugada de sábado de Carnaval. Um grupo armado e encapuzado invadiu a casa e matou pai e filha.





3 (10/03) – Enzo Gabriel Ferreira Ribeiro, 9 meses, morto a tiros, juntamente com a mãe, a adolescente Maria Gabrielly Ferreira Ribeiro, 17 anos, dentro de casa, na comunidade das Malvinas, no bairro Quintino Cunha, zona Oeste de Fortaleza. Crime praticado por uma facção.





4 (15/03) – Yuri Kelson Silva Ribeiro, 5 anos – morto a tiros juntamente com a irmã, Yasmin Silva Ribeiro, 14 anos; por bandidos da facção Guardiões do Estado (GDE), dentro de casa, na localidade de Cercadão dos Dicetas, no Icaraí, em Caucaia. O bando está preso.





5 (25/03) – Júlio César da Silva Moreira, 4 anos – morto a tiros na Rua Tenente Jaime Andrade, no bairro Aerolândia. Bandidos desembarcaram de um carro e passaram a atirar em um grupo de moradores. A criança foi baleada e morreu no IJF-Centro.





6 (07/07) – Juliana Souza Monteiro, 4 anos – Foi assassinada a tiro, juntamente com o pai, João Batista Souza Monteiro, dentro de casa. O crime ocorreu na localidade de Frios, Distrito de Parazinho, na zona rural do Município de Granja, Zona Norte do estado.





7 (20/07) – Maria Ester Rodrigues, 3 anos, morreu ao dar entrada no Hospital da cidade de Russas, com sinais de espancamentos e maus-tratos, além da suspeita de ter sido estuprada, segundo avaliação médica. O pai e a madrasta da menina são os suspeitos do crime.





8 (15/8) – Daniel Felipe Vieira de Sousa, 3 anos, morreu n na cidade de Tauá. Polícia classificou o crime como lesão corporal seguida de morte





9 (29/09) – Menina de 4 anos morta, a tiros, na Praia do Futuro (Capital).





Fonte: Blog Fernando Ribeiro