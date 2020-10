MPCE questiona ausência de perícias no estado do Ceará por meio de ação civil pública

O Ministério Público do Ceará (MPCE) ingressou com uma ação civil pública contra o Estado do Ceará pela falta da realização de procedimentos de perícia. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (28). Conforme o MPCE, a Perícia Forense do Ceará (Pefoce) possui apenas cinco peritos para atender a demanda de solicitações de todos os 184 municípios do Estado.





Além disso, a denúncia inclui que há insuficiência na realização de procedimentos, como quebra de sigilo de telefones, comparação balística, dentre outros. A ação civil pública demanda que seja suprida a falta de fornecimento de suporte material e humano para a Pefoce. O processo é movido por meio da promotoria de Justiça de Caririaçu, no interior do Estado.





O promotor de Justiça Rafael Couto argumenta a existência de cerca de 14 mil aparelhos eletrônicos para serem periciados, enquanto o Estado só possui cinco peritos. Também foi constatado que, na região do Cariri, a Pefoce não está recebendo armas devido a uma reforma no prédio.





“São evidentes os prejuízos acarretados à população, ante a precarização de tão relevante braço da segurança pública, emergindo, daí, o interesse de agir do Ministério Público, visando a garantir a preservação da ordem e segurança públicas e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, zelando, enfim, pela efetividade dos serviços de relevância pública, assegurados constitucionalmente”, afirma o representante do MPCE em Caririaçu.





(DN)