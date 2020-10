Mulher é presa acusada de envenenar os filhos de 6 e 3 anos com chumbinho em macarronada

Uma mulher foi presa, nesta quarta-feira, em Resende, no Sul do Rio de Janeiro suspeita de envenenar os próprios filhos, de 6 e 3 anos. De acordo com as investigações da 89ª DP (Resende), ela preparou uma macarronada para as crianças e adicionou chumbinho ao prato. Contra a mulher havia um mandado de prisão temporária de 30 dias em aberto.





O crime aconteceu em dezembro de 2019, na casa da família, no bairro Campo Belo, após uma discussão da mulher com seu ex-marido – o motivo seria ela não aceitar se separar dele. No momento em que a refeição foi servida, um dos filhos perguntou à mãe o que eram as bolinhas pretas no meio da comida e ela teria respondido que era tempero.





Após a refeição, a mulher teria mandado uma mensagem para o ex-marido dizendo que lhe entregaria os filhos num caixão. Momentos depois de comerem a macarronada, todos começaram a ter vômito e diarreia. Uma vizinha percebeu que havia algo de errado e chamou o Samu. As duas crianças tiveram que passar por uma lavagem estomacal e ficaram internadas. Após a alta, elas foram entregues ao pai.





A mulher vai responder por dupla tentativa de homicídio doloso (quando há intenção) qualificado. O Ministério Público move uma ação para que ela perca a guarda dos filhos definitivamente. De acordo com o Conselho Tutelar, as crianças foram encaminhadas para tratamento psicológico. A Defensoria Pública foi acionada para fazer a passagem da guarda dos dois para o pai.





Com informações do G1