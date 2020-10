Mulher em cárcere privado é resgatada pela polícia após entregar bilhete de 'socorro' a criança

Uma mulher mantida em cárcere privado pelo companheiro no interior de uma creche em construção, no município de Araripe, foi resgatada pela polícia após entregar um bilhete de socorro a uma criança, nesta sexta-feira (16). O companheiro dela era vigia do local e confessou manter a doméstica encarcerada por ciúmes, segundo informações da Polícia Militar do Ceará. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia Regional do Crato.





A vítima, de 47 anos, foi encontrada no local com uma proteção ortopédica no pescoço e muletas, devido a doenças no corpo, informou a PM. Ela não tinha acesso a água e comida e era obrigada a permanecer deitada.





A construção da creche está localizada no mesmo bairro onde mora o casal, Campo de Avião. O companheiro da vítima, um homem de 33 anos, trabalhava como vigia da obra.





O local onde a vítima era mantida ficava em uma área de apoio da construção, com muros e uma cobertura improvisada. Por ser pequeno, a mulher tinha dificuldades para se locomover, segundo a polícia.

Bilhete de socorro





A PMCE foi acionada por um popular que afirmava ter um bilhete, recebido por uma criança, de uma mulher que estava sendo mantida em cárcere privado. No papel estava escrito: “Polícia, por favor, urgente”.





A polícia não explicou como o bilhete foi entregue à criança.





Aind de acordo com a Polícia Militar, a mulher contou ter sido enforcada, agredida com chutes e ameaçada pelo companheiro com um pedaço de madeira.





O caso foi conduzido para Delegacia Regional de Policia Civil de Crato.





(Diário do Nordeste)