NOTA DE ESCLARECIMENTO

Não pactuamos com informações distorcidas, por isso trazemos a realidade dos fatos. Em matéria veiculada por este blog, no dia 19 de outubro de 2020, onde citavam de forma equivocada várias pessoas como funcionários ou prestadoras de serviços da Prefeitura Municipal de Groaíras, relatou o prefeito municipal como nepotista, sendo totalmente falsa a informação, não se enquadrando nenhum dos casos na Súmula Vinculante 13 do STF, pois apenas 30% dos citados na matéria possuem vínculo empregatício com a PMG por 3 anos e 9 meses, encontrando-se a pequena porcentagem amparados por lei.





Pedimos desculpas a todos que tiveram seu nome envolvido, por conta de fontes viciadas, esse blog compartilhou essa matéria, com vícios de "FAKENEWS" e cunho eleitoral.





A maioria dos citados não possuem vínculo empregatício e outros não possuem vínculo empregatício há quatro anos, como afirma a matéria.





Nos retratamos com a população groairense, com a família Vasconcelos, com o Senhor Ueliton Vasconcelos, e demais, que por conta desta matéria tendenciosa e negativamente maquiada induziu os leitores do blog com fatos inverídicos.