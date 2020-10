Outro fim de semana sangrento no Ceará, com 38 mortos em acidentes e homicídios

O Ceará viveu mais um fim de semana sangrento, com mortes violentas em assassinatos e acidentes de trânsito, além de uma chacina com cinco vítimas mortas e outra baleada. No balanço parcial das ocorrências policiais registradas entre a última sexta-feira (16) e o domingo (18) foram contabilizados 27 homicídios e 11 mortes no trânsito, totalizado 38 óbitos.





Na Grande Fortaleza, oito assassinatos foram registrados pela Polícia. Além de um duplo assassinato na noite de domingo no bairro Planalto Pici, ocorreram crimes, ainda, nos bairros Vila União, Aerolândia, São Gerardo e Praia de Iracema. Na cidade de Paraipaba, na Região Metropolitana da Capital, dois homicídios ocorreram entre sexta-feira e sábado, no intervalo de menos de 24 horas.





No Interior Norte do estado do Ceará foram sete assassinatos nos seguintes Municípios: Canindé (localidade de Ipu), Aracoiaba (triplo homicídio na localidade de Ideal), Frecheirinha (no bairro Caeral) e Sobral (2 casos, nos bairros Terrenos Novos e Alto da Brasília).





No Interior Sul foi registrado o maior número de homicídios. Foram 12 casos nos seguintes Municípios: Quiterianópolis (uma chacina com cinco mortos e um ferido), Tabuleiro do Norte (triplo assassinato), Campos Sales (idosa morta a tiros no Sítio Inharé), Parambu (na localidade de Morada Nova, Distrito de Novo Assis), Mauriti e Russas (Distrito de Flores).





Acidentes





Onze pessoas morreram em acidentes de trânsito no fim de semana. A maioria dos casos ocorreu no Interior do estado, nos seguintes Municípios: Salitre (CE-187), Icó (BR-116), Tianguá (Sítio Taboca de Cima), Chorozinho (Localidade de Leirões), Crato ((na Ladeira do Belmonte), Araripe (Sítio Teixeira), Groaíras (estrada de acesso a Sobral), Umirim (BR-222. Km 87) e Russas (Tabuleiro de Russas).





Bala perdida





Em Fortaleza, um homem de 57 anos morreu vítima de “bala perdida” no bairro Aerolândia. O caso aconteceu na noite da última sexta-feira (16), tendo como vítima Edson Ramos Neto. O crime ocorreu na Rua Cinderela, na comunidade conhecida por Areal.





Idosa morta





Na zona rural do Município de Campos Sales, uma mulher idosa, de 75 anos, e que morava sozinha, foi morta dentro de casa com vários tiros na cabeça. O crime ocorreu na madrugada de sábado (17), no Sítio Inharé. A vítima, identificada como Antônia de Assis Alencar, aposentada. Há suspeita de um crime ligado a briga por herança.





Triplo





Três homens foram mortos, a tiros, na madrugada de sábado no Município de Aracoiaba (a 73Km de Fortaleza). O triplo homicídio ocorreu dentro de uma casa na localidade de Ideal, zona rural.





Outro triplo





Três homens foram mortos e várias outras pessoas ficaram feridas em um atentado ocorrido na noite de sábado, por volta das 19h30, no Município de Tabuleiro do Norte, na região do Vale do Jaguaribe. O caso ocorreu no bairro da Cooperativa. Entre os mortos estão: João Laélio de Sousa Costa, 30 anos; e Thiago Moura de Sousa, 26. O terceiro morto não foi identificado. Várias pessoas também baleadas foram transferidas em ambulâncias para o IJF-Centro, em Fortaleza.





Duplo





Dois homens foram baleados e mortos, na noite do domingo, em uma residência no bairro Planalto Pici. A Polícia esteve no local e levantou pistas de que o crime pode está relacionado à guerra de facções no bairro.





Na avenida





Na manhã de sábado, um vendedor ambulante foi morto, a tiros, em plena Avenida Bezerra de Menezes, no bairro São Gerardo, na Capital. Um desconhecido disparou um tiro na cabeça da vítima, identificada apenas por William, que tombou morto no canteiro central da avenida.





Dois crimes





Duas pessoas foram assassinadas no Município de Paraipaba, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) no fim de semana. Ainda na sexta-feira, um homem foi assassinado, a tiros, na Praça da Matriz, no Centro. No sábado uma mulher acabou sendo morta, também a tiros, na localidade de Rosário.





Chacina





Cinco homens foram mortos, a tiros, no alpendre de uma residência na cidade de Quiterianópolis (a 397Km de Fortaleza), na tarde de domingo (18). Os cinco foram identificados como: Gionnar Coelho Loiola, 31 anos; Irineu Simão do Nascimento, 25; José Reinaque Rodrigues de Andrade, 31; Antônio Leonardo Oliveira Silva, 19 anos; e Etivaldo da Silva Gomes, 23. Um rapaz de 16 anos ficou ferido na chacina.





Cartão postal





Um jovem, ainda não identificado, foi assassinado no começo da madrugada do último sábado (17) em plena Avenida Beira-Mar, cartão-postal de Fortaleza. O crime aconteceu na faixa de areia da Praia de Iracema, a poucos metros de uma Base Móvel da PM. O rapaz foi espancado e esfaqueado por integrantes de uma facção.





Candidata morre





Um acidente de trânsito ocorrido na BR-222, Km 87, em Umirim, resulotu na morte da jovem Neffer Mara Rodrigues de Oliveira. O fato ocorreu na madrugada de domingo. Mara era candidata a vereadora na cidade de São Luís do Curu, onde seus pais já foram prefeitos.





(Fernando Ribeiro)