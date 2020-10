Para fugir do calor de mais de 40º, cães “invadem” banco para aproveitar ar condicionado

Homem gravou um vídeo que viralizou nas redes sociais. Nas imagens, cães dormem tranquilamente, aproveitando o local fresquinho





O calor extremo em praticamente todo o país não está poupando ninguém. Não há um ser vivo no Brasil que não busque sombra, água e ar-condicionado sempre que possível para aguentar as altíssimas temperaturas: nem mesmo os cachorros que vivem nas ruas.





Em Ubá, na Zona da Mara Mineira, os moradores têm encarado, há mais de uma semana, dias muito ensolarados, com termômetros marcando até 42°C. Estabelecimentos comerciais com aparelhos de ar-condicionado se tornaram “refúgios” para as pessoas e também para os cães, como os que foram flagrados por Juliano Patrício da Silva.





O eletrotécnico de 37 anos gravou um vídeo do momento em que flagrou sete cães de grande porte “desmaiados” no chão de uma agência bancária do município, aproveitando a temperatura mais fresquinha. As imagens viralizaram na internet.





Mesmo com a movimentação de clientes nos terminais de auto-atendimento, os bichinhos nem se moviam, dormindo profundamente. “Acredite se quiser. Bobos? Bobos somos nós! Só no arzinho-condicionado. Ubá tá muito quente”, disse ele, aos risos.





Fonte: Metrópoles