PF apreende mais um carregamento de cocaína no Porto do Pecém

Em uma nova operação de combate ao narcotráfico no Ceará , a Polícia Federal apreendeu cerca de 10,3 quilos de cocaína no interior de um contêiner que se encontrava em uma área externa do Porto do Pecém, localizado no Município de São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).





Após denúncia anônima, policiais federais lotados na Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da PF realizaram diligências e localizaram a droga acondicionada em tabletes.





Até o momento ninguém foi preso. A PF segue investigando para a identificação do traficante, a origem e destino da droga.





Em 12 de setembro último, três pessoas foram presas com mais de 340 quilos de cocaína, dentro de um veículo, também no Complexo Portuário do Pecém.





Além das ações de Polícia Judiciária, a PF está reforçando as demandas de incremento na segurança do porto por meio da Comissão Estadual de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis (Cesportos-CE).





