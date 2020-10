Prefeitura de Sobral pagou mais de R$ 1,3 milhões em locação de radares de multa de trânsito

A MOBIT é a mesma empresa que loca radares para Prefeitura de Fortaleza.



Prefeitura Municipal de Sobral, por meio do contrato n° 003/2019 - SESEC, com vigência de 21/01/2019 a 21/01/2021, já pagou a empresa MOBIT- MOBILIDADE, ILUMINACÃO E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ n° 16.383.848/0007-72 o montante de R$ 1.394.999,29 (um milhão trezentos e noventa e quatro mil novecentos e noventa e nove reais e vinte e nove centavos) para o fornecimento de radares que permitam a aplicação de multas aos infratores de trânsito no âmbito do município de Sobral. A população Sobralense há tempos se queixa das verdadeiras armadilhas montadas com o propósito de multar, e sente no próprio bolso as recorrentes multas que batem à porta do cidadão contribuinte.





Coincidência ou não, a MOBIT- MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA, é aquela mesma empresa que atua no registro de multas de trânsito para a AMC na Prefeitura de Fortaleza, e que vem sendo bastante criticada na Capital. Em Sobral a MOBIT tem atuado no mesmo nicho, registrando por meio de sensores de trânsito as multas dos condutores de Sobral. Não é a primeira empresa que presta serviço "coincidentemente" as duas Prefeituras concomitantemente, e nesse quesito arrecadação de multa de trânsito a expertise já apurada em Fortaleza, chega em Sobral com a mesma intensidade.







A automação do registro da multa de trânsito tem sido pauta de diversas discussões, colocando a sociedade margeada ao problema, visto que a multa advinda do radar, pardal ou outro nome afim, tem atropelado sobremaneira o entendimento da infração, ferido de morte o contraditório, e prostrado o cidadão a apenas aceitar o registro da infração e pagar. Como pode a Prefeitura de Sobral pagar mais de R$ 1,3 milhões na locação de pardais, afins, para multar o cidadão Sobralense? Quanto foi arrecadado com as multas desses equipamentos em Sobral?



