Prefeitura de Sobral utiliza verba do deputado Moses para equipar a Guarda Civil Municipal

A Prefeitura Municipal de Sobral, por meio da Secretaria Municipal da Segurança e Cidadania (SESEC), apresentou a população sobralense nesta manhã de quinta-feira (01), as novas Bases Comunitárias Móveis (BCM), da Guarda Civil Municipal de Sobral. Os sete veículos percorreram em cortejos pelas principais ruas e bairros da cidade em demonstração do novo reforço na segurança pública do município.



As bases são veículos com tecnologia embarcada, dotadas de instrumentos operacionais de viaturas policiais de sistema móvel, que serão empregados em pontos estratégicos do município, como centros comerciais, praças, bairros e distritos.

Os veículos foram adquiridos com verbas (3 milhões de reais) destinadas pelo Deputado Federal Moses Rodrigues, através de emenda individual. Parte do valor está sendo aplicado na ampliação e na modernização do sistema de videomonitoramento da cidade.

Com informações do portal Wilson Gomes