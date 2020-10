PRF apreende carregamento de drogas na BR-116 durante operação de Inteligência

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou na manhã desta quarta-feira (14), mais uma grande apreensão de drogas que circulavam por uma das rodovias federais que cortam a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Cerca de 130 quilos de maconha foram localizados pelos agentes durante um trabalho de Inteligência.





A apreensão da droga aconteceu durante uma abordagem dos agentes a dois veículos suspeitos na altura do quilômetro 18 da BR-116. A droga estava toda divida em pacotes e deveria ser entregue nas próximas horas a algum grande traficante em ação na Capital.





A droga e os dois veículos, juntamente com suspeitos, foram encaminhados à PRF. O órgão ainda não deu detalhes da operação e nomes de possíveis detidos durante as diligências.





Balanço do feriadão





No feriadão do fim de semana passado, a PRF registrou nas rodovias federais que cortam o estado do Ceará, 24 acidentes que resultaram em 30 pessoas feridas e outras três mortas. No mesmo período – de sexta-feira/9 a segunda-feira/12 – os agentes abordaram 7.300 veículos.





Ainda de acordo com o órgão, foram aplicadas 1.919 multas, sendo destas, 380 por ultrapassagem em locais proibidos e 69 a motociclistas que trafegam sem utilizar capacete. E mais: 15 condutores foram autuados por estarem dirigindo sob efeito de bebidas alcoólicas.





(Fernando Ribeiro)