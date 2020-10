Processo Seletivo FAL 2021.1 está com inscrições abertas

A Faculdade Alencarina de Sobral (FAL) está com inscrições abertas para o Processo Seletivo 2021.1. São ofertadas vagas para os cursos presenciais de Administração, Direito, Enfermagem, Fisioterapia e Serviço Social, com quatro modalidades de ingresso: aproveitamento da nota do ENEM, vestibular tradicional, transferidos e graduados. As aulas terão início em março de 2021.





A seleção para o preenchimento das vagas será realizada através do Processo Seletivo escolhido pelo candidato. Os ingressantes com a nota do ENEM devem apresentar sua pontuação a partir da edição de 2010 para concorrer. Os alunos transferidos e os graduados deverão entregar a documentação exigida, de acordo com o edital. Já a prova do vestibular acontecerá online, no dia 6 de dezembro.





A taxa de inscrição custa R$ 50,00 e o candidato deverá confirmar sua participação, efetuando o pagamento do boleto. Egressos de escola pública podem solicitar a isenção da taxa após a realização da inscrição, apresentando o certificado de conclusão do ensino médio, histórico ou declaração escolar e cópia do RG, que devem ser entregues na Secretaria Acadêmica da FAL (sede) ou enviadas pelo e-mail secretaria.academica@faculdadealencarina.com.br ou ainda através do whatsapp (88) 9 9218-5784.





As inscrições devem ser realizadas exclusivamente no endereço eletrônico da Faculdade Alencarina: https://faculdadealencarina.com.br/site/processos-seletivos/









Confira os editais e períodos de inscrição de cada modalidade:





– Vestibular Tradicional – vai até 29 de novembro de 2020.









[CONFIRA O EDITAL 025-2020]









– Aproveitamento do Enem – vai até 23 de fevereiro de 2021.









[CONFIRA O EDITAL 026-2020]













– Transferidos e Graduados – vai até 23 de fevereiro de 2021.









[CONFIRA O EDITAL 027-2020]