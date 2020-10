QUEDA DE MOTO DEIXA HOMEM MORTO NA ZONA RURAL DE TIANGUÁ

Um grave acidente de trânsito deixou um homem morto no final na tarde deste domingo (18), em Tianguá. O sinistro ocorreu por volta das 17h40 no Sitio Tabocas, zona rural do município. A vítima identificada como Marcos André de Lima Moura que tinha 45 anos, pilotava uma motocicleta quando perdeu o controle do veículo e chocou-se contra um muro.





Uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local, mas infelizmente a vítima já havia entrado em óbito logo após o impacto. A Polícia Militar resguardou o local do acidente até a chegada da dos profissionais da Perícia Forense que fizeram a remoção do corpo ao IML de Sobral.





(Ibiapaba 24 horas)