Sargento da PM morre e tenente fica ferido após viatura capotar na rodovia CE-85

Os agentes iam levar a viatura para passar por uma revisão mecânica em Fortaleza.

Um sargento da Polícia Militar morreu, e um tenente ficou ferido após a viatura capotar na manhã desta quinta-feira (22), na rodovia CE-085, entre as cidades de Paracuru e São Gonçalo do Amarante.





De acordo com a polícia, o PM morto é Francisco Aurivan Sousa de Lima e o tenente foi identificado apenas como Ivanildo. Ainda de acordo com a polícia, os agentes saíram de Acaraú, a 238 km da capital, por volta das 7 horas e estavam levando a viatura para passar por uma revisão mecânica em Fortaleza. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.





O policial ferido recebeu os primeiros socorros no local e, em seguida, foi levado por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital da região.





O sargento que faleceu era natural de Fortaleza e trabalhava na 3ª Cia / 11° Batalhão da Polícia Militar de Acaraú.





Uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual do Ceará (PRE-CE) está no local orientando o fluxo de veículo no local do acidente.





(DN)