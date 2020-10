SOBRAL SE PREPARA PARA RECEBER EQUIPE DA 29ª GINCANA DO CAMINHONEIRO

Comitiva da maior ação itinerante das rodovias brasileiras segue pelo Ceará com atendimentos preventivos, orientações sobre práticas diante do Coronavírus e apoio às iniciativas em torno do Outubro Rosa, além de teste de habilidade no volante para os estradeiros Sede de grandes indústrias e com agitado fluxo de transportadores rodoviários de carga, Sobral foi estrategicamente escolhida para ser palco de uma etapa da 29ª Gincana do Caminhoneiro, que estará na cidade nos dias 24 e 25 de outubro, para levar aos estradeiros um circuito de saúde, bem estar e positividade neste momento de retomada da economia.

A ação – que esteve recentemente em Penaforte e conta com patrocínio dos postos Petrobras da Rede Siga Bem e da IVECO, que, empaticamente, se mobilizaram para fazer mais pelo ‘herói de estrada’ – acontecerá no Posto Gatão, localizado às margens do km 218 da BR 222. Serão dois dias de programação voltada totalmente ao profissional que faz do caminhão o seu meio de ganhar a vida e mal tem tempo de dedicar alguns minutos para si ou de visitar um médico.

Com operação que segue os mais rigorosos critérios de segurança e higiene para evitar o contágio e propagação do Coronavírus, a etapa da 29ª Gincana do Caminhoneiro tem o apoio da Polícia Rodoviária Federal, do Sest/Senat (Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) e da ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres do Ministério da Infraestrutura. Ao chegar no local da ação no pátio do Posto Gatão, o caminhoneiro é recebido por um agente da equipe, que irá aferir sua temperatura e lembrar da importância do uso de máscaras, higienização das mãos e distanciamento social.





As iniciativas seguem no circuito com os atendimentos rápidos de saúde, onde serão realizados testes de glicemia e aferição de pressão arterial como medidas preventivas de detecção de doenças silenciosas como a diabetes e hipertensão, que podem atingir o motorista. Haverá ainda orientações sobre obesidade, sedentarismo e campanha de vacinação (de acordo com a disponibilidade da Secretaria de Saúde de cada município). E, abraçando a causa do Outubro Rosa, já que o mês é marcado mundialmente pelo combate a câncer de mama, os participantes da 29ª Gincana do Caminhoneiro receberão uma cartilha com informações importantes sobre o autoexame e do diagnóstico precoce da doença.





Depois de passar pelo circuito de cuidados pessoais, o caminhoneiro é convidado a ir para a pista montada no Posto Gatão onde são demonstradas maneiras de desinfecção da cabine do caminhão, processo que deve ser feito principalmente em pontos sujeitos à contaminação por vírus e bactérias, a cada vez que entrar e sair dela. Após conferir a prática da orientação de descontaminação, o participante da GDC tem ainda a chance de testar sua habilidade na prova de slalom, percorrendo um trajeto demarcado por cones, driblando-os para procurar concluir o percurso no menor tempo possível, sem derrubar nenhum deles.





A performance do motorista – que deve ter habilitação categorias C, D ou E - no percurso pode torná-lo um candidato a ganhar um caminhão IVECO Tector Zero Km. É que em cada etapa da 29ª Gincana do Caminhoneiro, um participante da prova de slalom (zigue-zague entre cones) – o que obtiver o melhor tempo na pista e menos penalidades – é classificado pra uma semifinal (neste caso, a terceira, marcada para 1/11, em Assu/RN), na qual terá a chance de disputar a uma vaga para a grande final, que premiará o vencedor com o cobiçado prêmio.





Assim como todo o circuito de ações, o teste de habilidade é gratuito. Porém, para conquistar sua oportunidade de ir para a grande final da Gincana do Caminhoneiro, o estradeiro precisa ter, obrigatoriamente, passado no atendimento de saúde do local e validar seu tempo. Para isso, basta apresentar um consumo de R$ 500 em combustível nos postos da Rede Siga Bem ou aquisição de créditos de mesmo valor no Cartão do Caminhoneiro Petrobras.





*A 53ª etapa desta temporada da Gincana do Caminhoneiro acontece no Posto Gatão, no km 218 da BR 222, das 8h às 18h.





*Para evitar aglomeração, haverá um limite seguro de participação para não formar filas. Isso pode fazer com que as inscrições sejam encerradas antecipadamente.





