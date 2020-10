Técnica de enfermagem é morta a tiros dentro de posto de saúde em Jaguaribara

Policiais civis e militares realizam buscas na região para tentar capturar os envolvidos no homicídio.





A técnica de enfermagem Francisca Zildenia Cortez da Silva foi morta a tiros dentro de um posto de saúde no município de Jaguaribara, a 227 quilômetros de distância de Fortaleza, na tarde desta quinta-feira (1º).





Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima estava trabalhando quando foi atingida pelos disparos. Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estave no local e colheu indícios que vão auxiliar as investigações. Não há detalhes de como o crime ocorreu.





Policiais civis e militares realizam buscas na região para tentar capturar os envolvidos na morte de Francisca Zildenia. A Delegacia Regional de Jaguaribe é responsável pelas investigações sobre o caso.





