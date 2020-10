Universitária que se passava por filha de juíza para aplicar golpes é condenada a 15 anos de prisão em MT

A estudante de fisioterapia Joara Chagas da Silva, de 25 anos, conhecida como Joara Pimentel, foi condenada pela Justiça de Mato Grosso, nesta terça-feira (6), por seis estelionatos e um furto mediante abuso de confiança.





Ela deve cumprir 15 anos de prisão em regime fechado na cidade de Sorriso, no norte do estado. Cabe recurso.





Segundo a ação, a estudante usava redes sociais para se passar por outras pessoas, inclusive fictícias, para ganhar a confiança das vítimas e depois aplicar golpes.





Ainda de acordo com a decisão da Justiça, com essa técnica, ela comprou roupas em lojas e produtos pela internet mediante comprovantes de depósito falsos; e furtou um cheque do namorado e falsificou a assinatura para pagar aluguel.





Em outra ocasião, Joara foi acusada de entrar em um condomínio fechado da cidade, se passando por compradora de uma casa. O intuito era mandar a localização de onde estava para uma das vítimas, como forma de demonstrar que possuía boas condições financeiras e não levantar suspeita de golpe.





O G1 não conseguiu contato com a defesa da estudante. Nas redes sociais e quando foi ouvida pela polícia, Joara sempre se declarou inocente das acusações de estelionato.





Estudante dizia ser filha de juíza





Joara já havia sido condenada a dois anos e seis meses de reclusão por estelionato. Ela foi presa em maio deste ano por determinação de desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) por se passar por filha de juíza para aplicar golpes.





Na nova condenação, a 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso apurou que entre os anos de 2017 e 2020, Joara continuou enganando as pessoas com quem se relacionava, como namorados e comerciantes.





O segundo julgamento envolveu duas ações penais e o reconhecimento da prática de sete crimes, sendo seis estelionatos e um furto mediante abuso de confiança.





Fonte: G1