Vídeo mostra momento em que um tarado armado com uma faca tenta estuprar mulher

As cenas chocantes de um estupro estão circulando nas redes sociais e grupos de WhatsApp.

O vídeo foi gravado por um homem que flagrou o momento em que um tarado está estuprando uma mulher em um matagal e ela implora para ele a deixár ir embora.





Quando a testemunha do crime aparece, o estuprador se levanta armado com uma faca na mão e sai correndo do local.





A mulher grita desesperada pedindo ajuda e, em total descontrole emocional, diz que o estuprador queria lhe matar e pede que a polícia seja chamada.





Em seguida, a vítima pega suas roupas e também sai correndo pelo meio do mato gritando que vai avisar a sua mãe.





Não há maiores informações sobre o flagrante de estupro e se o homem que flagrou o crime entregou o vídeo para a polícia.





Também não foi divulgado em que cidade ou Estado o fato aconteceu.





(Portal do Zacarias)