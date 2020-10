VIOLÊNCIA EM SOBRAL: BANDIDOS ARMADOS ROUBAM MOTO NA ESTRADA DO JORDÃO

Criminosos estão "brincando" de roubar motos em Sobral!

Na tarde deste sábado, dia 24, por volta das 17h00, uma moto Honda Bros 150 de cor vermelha e placa OCH-6862 foi roubada na estrada que liga Sobral e Jordão. A vítima foi abordada por quatro criminosos a pé com armas de fogo.





A Polícia foi acionada, mas o veículo ainda não foi localizado.





Quem souber informações do paradeiro do veículo, entrar em contato com o telefone(88) 98147.9401, falar com o Sr. Preto ou ligar para o telefone da Polícia (190). O sigilo das informações é garantido.