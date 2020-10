Violência no fim semana deixa 35 pessoas mortas em assassinatos e acidentes

Trinta e cinco pessoas morreram de forma violenta no fim de semana em todo o estado do Ceará. Vinte e oito pessoas foram assassinadas e outras sete perderam a vida em acidentes de trânsito. Entre as vítimas dos homicídios estão seis mulheres.





De acordo com um balanço parcial das ocorrências, 11 pessoas foram mortas na Grande Fortaleza, sendo seis casos na Capital e outros cinco na Região Metropolitana. Já no Interior do estado, foram 17 mortos, sendo 10 em municípios da Região Sul do estado e outros sete na Região Norte.





Em Fortaleza, os seis assassinatos ocorreram nos bairros Dias Macedo, Conjunto Palmeiras, Edson Queiroz, Jangurussu, Conjunto São Cristóvão e na Granja Lisboa.





Na Região Metropolitana de Fortaleza ocorreram cinco assassinatos nos seguintes Municípios: São Luiz do Curu (dois crimes de morte nas localidades de Rabo da Gata), Caucaia (dois casos nos bairros Parque Potira e Conjunto Araturi), e em Maracanaú (no bairro Coqueiral).





Sertão





No Interior Sul, 10 pessoas foram assassinadas no fim de semana nos seguintes Municípios: São João do Jaguaribe (dois crimes nas localidades de Bela Vista e Sítio Raposo), Crato (dois homicídios no Beco da Mesada e na localidade de Sítio Barreiro, Distrito de Belmonte), Ibaretama (na localidade de Cajueiro, no Distrito de Pirangi), Missão Velha (localidade Baixa do Tiguinzeiro), Quixeré (no Distrito de Lagoinha), Icó (no bairro Alto da Joaninha), Jaguaruana (Centro), Quixadá (no bairro Renascer).





No Interior Norte, foram registrados outros sete assassinatos nos Municípios a seguir: Camocim (vitima baleada morreu em um hospital de Sobral), Santana do Acaraú (duplo homicídio vitimando um casal no bairro Pedregal, além de um caso de morte por intervenção policial), Crateús (na Localidade de Morada dos Ventos Um), Hidrolândia e Ubajara.





Acidentes





Sete pessoas morreram no fim de semana em conseqüência de acidentes de trânsito nos seguintes Municípios: São Luís do Curu (dois mortos e seis feridos em um desastre na BR-222), Pacajus (atropelamento de um idoso na BR-116, Km 43), Mauriti (queda de moto na CE-397, na Vila Lobo), Farias Brito (acidente com moto na localidade de Vila Umari), Poranga e Massapê (na CE-232, localidade de Ipaguaçu-Mirim).





(Fernando Ribeiro)