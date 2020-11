Após ser internado em Sobral, Minotauro recebe diagnóstico de contusão no pulmão

Astro do MMA brasileiro foi atendido em Sobral após apresentar quadro de sintomas do novo coronavírus.

Após ser internado com sintomas de Covid-19 no Hospital Regional de Sobral, na Região Norte do Estado, Antônio Rodrigo Nogueira, o Minotauro, tranquilizou os fãs nesta quinta-feira (19). Nas redes sociais, o campeão mundial de MMA (UFC e Pride) revelou que testou negativo para o novo coronavírus, mas foi diagnosticado com uma contusão no pulmão direito.





"Semana passada de sexta à segunda, fizemos uma descida de 300 km nesse paraíso que é o Ceará. Para os amigos que estão perguntando pela minha condição de saúde, estou bem, fiz todos os exames, teste de Covid negativo, uma pequena contusão no pulmão direito", afirmou.

Minotauro faz exames em hospital em Fortaleza





Minotauro revelou que ainda deve fazer mais exames em um hospital em Fortaleza até esta sexta-feira.





"Nem todos sabem , mas já fiz algumas cirurgias no pulmão e diafragma quando era pequeno. Seguirei hoje fazendo exames e testes até amanhã em um hospital em Fortaleza. Estou super bem, meus amigos, obrigado. Todo o carinho e cuidado de vocês", acrescentou o campeão mundial de MMA.





Minotauro estava na praia de Jericoacoara, a cerca de 300 km de Fortaleza, praticando kitesurfe. No início da semana, o lutador foi atendido em Sobral, e nesta quarta-feira (18), foi transferido para a capital cearense após apresentar sintomas mais graves.





(Diário do Nordeste)

Fonte: Saulo Roberto