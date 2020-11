Cachorro fica preso em panela de pressão e é salvo por Bombeiros

Um cachorro ficou preso em uma panela de pressão, em Sobral, no Ceará, e precisou do salvamento do Corpo de Bombeiros, na manhã desta sexta-feira (6). O animal teve um dente quebrado, ao tentar se desvencilhar do objeto, mas passa bem.





Ralf, de 4 meses, estava brincando com a panela em cima de uma mesa quando despencou junto com o objeto, informou o tutor do animal ao Corpo de Bombeiros. O cachorro acabou ficando com o traseiro preso no utensílio. O fato ocorreu na Rua Francisquinha Frota, no Bairro Dom José, em Sobral.





Os tutores do animal não conseguiram separar a panela de pressão do corpo do cachorro e solicitaram a ajuda dos bombeiros por volta das 10h30 desta sexta.





A operação de salvamento foi realizada com o uso de equipamentos hidráulicos, normalmente usados em acidentes automobilísticos com vítimas presas às ferragens, informou o Corpo de Bombeiros.





Fonte: G1