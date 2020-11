Camilo prorroga medidas de isolamento social

O governador do Estado, Camilo Santana confirmou nesta sexta-feira (13), que o decreto de isolamento terá todas as medidas prorrogadas sem alteração. A decisão foi tomada após reunião do comitê estadual responsável por acompanhar os dados de avanço da Covid-19 no Ceará.





Segundo o governador, a decisão também desmente “uma fake news” que estaria circulando sobre um novo possível lockdown no Ceará.





"Essa decisão, inclusive, põe fim a uma fake news amplamente divulgada de que haveria lockdown a partir do dia 16/11, logo após o fim das eleições. Isso é mentira. Neste momento, mais de 95% da economia cearense retomou suas atividades e continua crescendo. Impressiona a leviandade de algumas pessoas que tentam espalhar o pânico entre a população", afirmou.





(Diário do Nordeste)