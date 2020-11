Caminhão com carga de cimento tomba na BR-222, em Sobral

Motorista fez o teste do bafômetro, que constatou 0,52 miligramas de álcool no sangue. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Sobral.





Um caminhão carregado de cimento tombou na BR-222, em Sobral, no interior do Ceará, na madrugada desta quinta-feira (5). O acidente aconteceu no quilômetro 217 da rodovia e o condutor do veículo teve ferimentos leves.





De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista fez o teste do bafômetro, que constatou 0,52 miligrama de álcool no sangue, acima do permitido pela legislação de trânsito, que é de 0,34 miligrama de álcool por litro de ar ou de 0,6 decigrama por litro de sangue.





O motorista foi conduzido para a Delegacia Regional de Sobral após o flagrante, onde será ouvido pelo delegado, segundo a PRF. Já o caminhão, ficou tombado às margens da rodovia e não atrapalhou o tráfego de veículos no local onde o acidente aconteceu.





(DN)