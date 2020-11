CANDIDATA A VEREADORA É PRESA EM SANTA QUITÉRIA/CE

O fato ocorreu na noite de ontem (10), quando em uma ronda de rotina no bairro Botafogo, uma equipe do RAIO se deparou com elementos suspeitos em uma moto. Ao avistarem a composição policial o garupeiro tentou se desfazer de alguns objetos, mas os policiais conseguiram logo localizá-los, os dois foram presos e alegaram que não se conheciam.





O indivíduo que pilotava a moto afirmou aos policiais que estava levando o garupeiro para a casa da DJ Débora, candidata a vereadora, onde na residência da mesma foram encontradas drogas.





Segundo o portal O Quiteriense, os policiais encontraram mais drogas e descobriram um plano dos elementos para matar duas pessoas na mesma noite, um homem de nome Zé Mendonça e o prefeito de Santa Quitéria, Tomás Figueiredo, os dois indivíduos foram presos e levados para delegacia para os procedimentos cabíveis.





Fonte: Gonçalinho Rodrigues / Portal O Quiteriense