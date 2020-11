PM sofre uma tentativa de assalto, mata bandido e fica ferido com tiro no tórax

O Comando-Geral da Polícia Militar do Estado do Ceará informou na noite desta terça-feira (10) ser “estável” o estado de saúde do policial baleado por bandidos na zona Oeste de Fortaleza, no começo da tarde de ontem. O crime aconteceu no bairro Quintino Cunha. No confronto, um adolescente acabou morto e seu comparsa fugiu levando a motocicleta do militar, que acabou sendo localizada horas depois.





O militar (identidade preservada) foi o segundo agente da Segurança Pública atacado por bandidos nas últimas 24 horas, em Fortaleza. Na noite da última segunda-feira (9), um delegado da Polícia Civil virou reféns de assaltantes quando estava em seu automóvel, na porta de casa, no bairro de Fátima. Os ladrões roubaram o carro e a arma do servidor.





Apesar do susto, o delegado não ficou ferido. Horas depois do assalto, o carro dele foi encontrado abandonado no bairro São João do Tauape.





Tiros





Era por volta de 12h30 desta terça-feira quando ocorreu a tentativa de assalto contra o soldado da PM na Rua Baixa dos Milagres, no bairro Quintino Cunha. O militar estava de folga e tinha ido ao local, próximo à Favela do Sossego, fazer uma entrega. Acabou sendo surpreendido por uma dupla de assaltantes que estava à pé, oriunda de um dos becos da favela.





O soldado percebeu a aproximação dos bandidos e sacou sua pistola. Na troca de tiros, o adolescente foi atingido e morreu na hora. O soldado saiu correndo e se dirigiu a uma Base Móvel de Policiamento da PM instalada no bairro. Pediu abrigo e socorro, pois estava sendo perseguido por vários bandidos. Foi pedido reforço e, logo, várias viaturas foram enviadas ao local. Moradores do “Sossego” alegavam que o menor não era assaltante.





Se aproveitando da fuga do PM, o comparsa do menor morto roubou a motocicleta do militar. Cerca de duas horas depois, uma denúncia à Ciops (Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança) informou que o veículo havia sido jogado dentro de uma cacimba no mesmo bairro. Mais tarde, com o apoio de uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), a moto foi localizada e retirada do poço.





O PM permanece hospitalizado depois de ser atingido com um tiro no tórax.





O corpo do menor morto foi encaminhado à Perícia Forense do Ceará (Pefoce) e a Polícia continua na caça ao segundo assaltante.





(Fernando Ribeiro)