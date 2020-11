Cansado de apanhar da namorada, homem procura a polícia com olho roxo em MS

Cansado de ser agredido, um homem de 23 anos procurou a delegacia de polícia em Coxim, a 253 quilômetros de Campo Grande, na madrugada desta para denunciar a namorada de 19 anos. O caso de violência doméstica foi registrado e será apurado pela Polícia Civil.





De acordo com as informações do boletim de ocorrência, o homem contou que o casal vive entre idas e voltas, mas mantém um relacionamento de cinco anos e tem um filho de três. Há três meses eles reataram o namoro.





Na noite do último domingo (08), o casal teve uma discussão por motivos banais, quando a jovem passou a atacar o namorado com chutes e murros. O rapaz ficou com o olho roxo e então decidiu procurar a polícia. Na delegacia ele afirmou que não é a primeira vez que em uma discussão ele acaba agredido pela namorada.





O caso foi registrado como lesão corporal e violência doméstica.





(MidiaMax)