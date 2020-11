PF investiga crime eleitoral de compra de votos na cidade de Apuiarés

A Polícia Federal cumpriu na manhã desta quarta-feira (11), seis mandados de busca e apreensão com o objetivo de apurar possível crime de captação ilícita de sufrágio, no município de Apuiarés, no interior do Ceará (a 111Km de Fortaleza).





As ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo da 50ª Zona Eleitoral do Ceará a pedido do Ministério Público Eleitoral e cumpridas nas residências dos investigados. Foram apreendidos documentos e papéis diversos que serão analisados com vistas à comprovação da ocorrência do delito e das participações de cada um dos envolvidos.





O crime, conhecido como “compra de votos”, está previsto no artigo 299 do Código Eleitoral, com pena de até quatro anos de reclusão.





(Fernando Ribeiro)