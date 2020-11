COLISÃO ENTRE DOIS VEÍCULOS É REGISTRADA NA BR 222 EM TIANGUÁ

Uma colisão envolvendo um veículo Corolla e uma Hilux que presta serviço a Enel foi registrada por volta das 20h15 deste sábado (28) na BR 222, próximo a localidade de Val Paraíso em Tianguá.





De acordo com informações do Demutran, os veículos trafegavam em sentido oposto quando ocorreu a colisão. O condutor do Corolla foi identificado como Eronaldo Mota de Siqueira, 54 anos. Já o motorista da Hilux foi identificado como Antônio Elisandro de Oliveira Costa, 40 anos.





De acordo com informações dos socorristas do Resgate, as vítimas estavam conscientes e orientadas. Todos foram conduzidos ao Hospital de Tianguá.





Equipes do Demutran, Guarda Municipal e PRF (Polícia Rodoviária Federal) estiveram no local para realização dos procedimentos cabíveis.

(Ibiapaba 24 horas)