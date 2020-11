Com concursos anunciados, Ceará aumentará em 12,5% o efetivo da Segurança Pública

Até o fim de 2022 o Ceará pode ter um aumento da ordem de 12.5 por cento em seu efetivo na Segurança Pública, passando de 24.869 servidores atuais para 27.997. Isto deve acontecer com os novos concursos que foram anunciados, há dois dias, pelo governador do estado, Camilo Santana (PT). Os certames acontecerão nos próximos dois anos, com vagas a serem preenchidas na Polícia Civil, Polícia Militar e na Perícia Forense do Ceará (Pefoce).





O atual contingente da PM é 19.163 homens, e com mais 2.200, passará para 21.363. Na Polícia Civil, são, atualmente, 3.600 profissionais, e esse efetivo passará para 4.100 até o fim de 2022. Já na Perícia Forense, o quadro deve evoluir dos atuais 406 servidores para 576.





No Corpo de Bombeiros Militar não estão previstos concursos para os próximos dois anos, porém, o governador autorizou a convocação dos 258 aprovados no último certamente, elevando o efetivo atual de 1.700 homens para 1.958.





Vagas nos concursos





Na Polícia Militar, serão abertas 2.200 vagas em um concurso com duas fases, a primeira no próximo ano e a segunda em 2022. Serão preenchidas duas mil vagas para soldados e mais 200 para oficiais.





Na Polícia Judiciária do Estado (Polícia Civil), um concurso faz preencher 500 vagas, sendo 400 para o cargo de inspetor e mais 100 para o cargo de escrivão.





Na Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) serão preenchidas 170 no concurso, sendo os cargos distribuídos da seguinte forma: 60 vagas para peritos criminais, 20 para peritos-legistas, 20 para médicos-legistas e 70 para auxiliares de perícia.





Já no Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBM-CE), serão preenchidas 258 vagas, sendo 208 para soldados e 50 para oficiais.





