Entregador morre após ter pé decepado em acidente e esperar 1h pelo SAMU em Teresina-PI

Vítima sofreu acidente em cima da ponte e socorro demorou cerca de 1 hora para atender.

Um entregador morreu após ser vítima de um acidente na Br-316 na zona Sudeste de Teresina (PI). O caso ocorreu por volta das 11h30 desse domingo (1°) quando a vítima seguia em sua motocicleta e acabou colidindo com o carro nas proximidades da ponte do bairro Tancredo Neves. Com o acidente, Ronay Macedo teve o pé decepado, o motorista do veículo era um médico e prestou os primeiros socorros à vitima. Mas, segundo testemunhas, o SAMU demorou pelo menos 60 minutos para atender a ocorrência.





O motociclista chegou a ser levado para o HUT, mas acabou não resistindo aos ferimentos e morreu.





Fonte: Fala Piauí