FAL disponibiliza vagas remanescentes do FIES para 2021.1

A Faculdade Alencarina de Sobral (FAL) anuncia a disponibilidade de 1000 vagas remanescentes para o ingresso através do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). As inscrições devem ser realizadas no Portal do FIES ( http://portalfies.mec.gov.br /).





Pode se inscrever o candidato que tenha participado de alguma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da edição de 2010, obtido nota igual ou superior a 450 pontos nas provas objetivas, e não ter zerado na redação, e que possua uma renda familiar mensal bruta de até 3 salários mínimos. O participante também não pode ter sido selecionado na chamada regular do FIES.





Os estudantes interessados podem comparecer ao setor do Fies, localizado na entrada na Estrada do Jordão, km 2, Sobral-CE, portando RG, CPF e comprovante de endereço ou podem ligar para o whatsapp (88) 99218-5784. Para mais informações, acesse o link: bit.ly/fies-2020-e-na-fal e preencha o formulário. Nós te avisaremos sobre as etapas do processo.









Estude na FAL





As inscrições do Processo Seletivo da FAL estão abertas. Acesse: https://faculdadealencarina.com.br/site/processos-seletivos / e escolha entre Administração, Direito, Enfermagem, Fisioterapia e Serviço Social.