FAL no Enem: Aulão gratuito auxilia alunos que se preparam para o exame

Muitos estudantes sonham com uma vaga no ensino superior e muitos tiveram que mudar sua rotina de estudos devido a pandemia da Covid-19 e do adiamento do Enem. Para ajudar na preparação dos futuros universitários, a Faculdade Alencarina de Sobral (FAL) realizará, no dia 29 de novembro, das 10h às 12h, a terceira edição do projeto FAL no Enem. A iniciativa tem como público-alvo alunos do 3º ano, egressos de ensino médio e o público em geral que se preparam para a prova e outros vestibulares.





O FAL no Enem é transmitido ao vivo pelo Youtube, no canal VemPraFal. A aula contará com a participação dos professores Dra. Renata Prado, Dr. Tiago Arruda e Me. Rafael Pereira, que ministrarão o Aulão de Biologia.





Os interessados devem fazer a inscrição exclusivamente pela internet, no link: bit.ly/inscricao-fal-no-enem . Após o preenchimento do formulário, será enviado um lembrete horas antes do aulão começar.





Promovido pela instituição, o FAL no ENEM é um projeto de extensão e responsabilidade social com conteúdos voltados para o Enem, vestibulares e processo seletivo dos cursos da IES. As aulas das edições anteriores estão disponíveis no canal: https://www.youtube.com/vemprafal









