FORQUILHA-CE: BANDIDO TROCA TIROS COM POLICIAIS DO COTAR E SE DÁ MAL

Uma troca de tiros entre policiais militares do Cotar e bandidos na Cidade de Forquilha deixa um bandido morto e armas de fogo foram apreendidas. De acordo com as primeiras informações, os policiais militares realizavam uma operação no combate ao tráfico de drogas e assaltos na região, quando se depararam com vários indivíduos que resistiram a abordagem policial e na troca de tiros um meliante foi baleado e morreu após ser socorrido para o hospital de Forquilha. A vítima foi identificada como Wesley Bezerra dos Santos. O caso ocorreu na tarde desta quarta feira (11), na zona rural de Forquilha.

Com informações de Olivando Alves