Garota de 13 anos morre afogada numa piscina em Juazeiro do Norte

Paulina foi apanhar mangas na casa vizinha e decidiu nadar na piscina.

Pouco mais de um mês depois e um novo caso de morte por afogamento foi registrado na região do Cariri. Por volta das 11h30min desta terça-feira a adolescente Paulina de Lima Augustinho, de 13 anos, que residia no Sítio Pau Seco na zona rural de Juazeiro do Norte, morreu afogada numa piscina. O fato aconteceu numa chácara situada naquela localidade, onde a mesma estava com algumas crianças.





De repente, a menor decidiu ir até a casa vizinha apanhar umas mangas e resolveu pular a cerca. Ao se ver diante da piscina aproveitou para dar um mergulho e nadar, porém terminou se afogando nas águas. Militares do Policiamento Ostensivo Geral (POG) e do Corpo de Bombeiros estiveram no local adotando as providencias. O corpo de Paulina foi recolhido pelo rabecão e necropsiado esta tarde na Perícia Forense de Juazeiro.





O último caso de morte por afogamento no Cariri tinha ocorrido no dia 19 de outubro quando o corpo do jovem Wladson Wallyson Barbosa Holanda, de 29 anos, o “Lanzinho”, foi encontrado nas águas de açude que fica num balneário no Sítio Mocotó em Várzea Alegre. Ele tinha saído com amigos para tomar banho e beber no dia anterior quando desapareceu. Colegas disseram à polícia que o mesmo saiu da mesa e não mais retornou e ainda mergulharam sem êxito nas buscas o que só aconteceu depois.





