GRANJA-CE: MOTOCICLISTA MORRE AO SOFRER QUEDA DE MOTO PRÓXIMO AO PARAZINHO

Um violento acidente de trânsito ocorrido na CE 085, entre Granja e Parazinho, durante a manhã de domingo, 29, ceifou a vida de um homem identificado como Raimundo Nonato Pereira Fernandes, 23 anos, residente na Rua Espírito Santo, bairro São Pedro, em Granja.





De acordo com as informações apuradas pelo Camocim Polícia 24h, era por volta das 09h30 da manhã quando populares ligaram para o 190 informando que um homem estava morto caído ao lado de uma moto YBR Yamaha.





Equipes da PM da P.R.E. e do destacamento de Granja foram ao local e constataram a veracidade da informação. A vítima trafegava em sua moto quando não se sabe por qual motivo sofreu uma queda e veio a óbito no local. O Rabecão compareceu ao local e e conduziu o corpo da vítima ao IML de Sobral. Lamentavelmente esse é a 11ª pessoa morta no trânsito no município de Granja nesse ano de 2020.





Atenderam a ocorrência: Sgt Cícero, Sgt André e Sgt Wellinson





(Camocim Polícia 24h)