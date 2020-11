Guarda Municipal faz patrulha na madrugada para evitar assaltos na Avenida Cleto Pontes em Sobral

Composições da Guarda Civil Municipal de Sobral (GCMS), deu início neste sábado (21), a uma operação com a finalidade de aprimorar a segurança para evitar assaltos aos motoristas que circulam pela Avenida Cleto Ferreira da Pontes, no bairro do Junco.

O trabalho será desenvolvido a partir das 4 horas da manhã, todos os dias em pontos estratégicos e circulando ao longo da via com efetivo motorizado. Além de estar sendo instaladas novas câmeras de monitoramento para reforçar a segurança do perímetro.





Diversas denúncias são relatadas pela população que reclamam dos constantes assaltos na avenida que liga os bairros Cohab 3, Caiçara e Renato Parente com o centro de Sobral.





(Blog Célio Brito)