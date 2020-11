HOMEM DE 64 ANOS É PRESO SUSPEITO DE HOMICÍDIO EM IBIAPINA

Um homem de 64 anos foi preso pela Polícia Militar na manhã da segunda-feira (16), no município de Ibiapina. Ele é suspeito de haver matado a golpes de facão um homem de 43 anos na localidade conhecida como “Sitio Pejuaba”, zona rural do município. A vítima identificada como Walter Rodrigues de Oliveira, foi atingido com várias perfurações no rosto, teve a mão direita quase decepada e morreu no local.





Segundo a Polícia, os dois tinham uma rixa antiga e o crime aconteceu durante uma discussão entre ambos. O suspeito conhecido como “Chiquim Soares” fugiu após o crime, mas foi encontrado momentos depois após diligências realizadas pela equipe do Destacamento de Ibiapina.





Francisco Soares de Carvalho foi conduzido à Delegacia de Tianguá e autuado por crime de homicídio.





O corpo da vítima foi removido ao IML de Sobral pela equipe da Perícia Forense.





(Ibiapaba 24 horas)