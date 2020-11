HOMEM É ENCONTRADO MORTO DENTRO DE CASA EM SÃO BENEDITO

Um homem de 69 anos foi encontrado morto dentro da casa onde morava no distrito de Inhuçú, em São Benedito. O caso ocorreu no inicio da madrugada desta terça-feira (24). A vítima foi identificada como Francisco Jucier Amaral Jorge, o qual era professor aposentado e morava sozinho. De acordo com informações da Polícia, a vítima que tinha passagem marcada para o Estado de São Paulo nesta terça, foi encontrada em óbito deitado na cama de seu quarto. No local havia muito sangue e uma faca de mesa foi encontrada próximo ao corpo, o que indica que possivelmente houve luta corporal.

A Polícia Militar esteve no local e fez o isolamento da área até a chegada da equipe da Perícia Forense que removeu o corpo ao IML de Sobral.





A delegacia de Polícia local abriu inquérito e investiga o caso a fim de identificar e prender o autor do crime.





(Ibiapaba 24 horas)