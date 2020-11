Homem que foi resgatado em cabaré alega que foi estuprado

O portal G1-RN noticia nesta quarta-feira(25) que a Polícia Militar resgatou um homem que estava em cárcere privado há 4 dias em Matas, distrito de Ceará-Mirim, na Grande Natal. Em depoimento à polícia a vítima disse que foi estuprada. O caso foi descoberto nessa terça-feira (24).





De acordo com a vítima, ele foi convidado por um amigo para beber na sexta-feira (20). O encontro foi na casa do homem a quem os crimes estão sendo atribuídos. Como o convidado não foi visto durante dias, a família dele passou a procurá-lo. Nessa terça (24), vizinhos da casa onde o homem foi mantido refém ouviram gritos vindos do imóvel. Parentes do então desaparecido foram até a residência e o viram da janela com hematomas no rosto.





Segundo o G1-RN, o dono da casa, preso em flagrante, recusou-se a abrir o imóvel e a Polícia Militar foi acionada. Os policiais o encontraram amarrado, com lesões e ainda com marcas de queimaduras causadas por cigarro.





Ainda segundo o G1-RN, na delegacia, a vítima revelou que, além das agressões, estava sem comer e havia sido estuprado. Ele estava desidratado ao ponto de ter dificuldades para andar.