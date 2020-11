JOVEM É EXECUTADO COM VÁRIOS TIROS NA CABEÇA EM SANTANA DO ACARAÚ

Um crime de homicídio foi registrado na tarde deste domingo (1) no bairro Jericó, em Santana do Acaraú.





A vítima foi um jovem identificado como Raimundo Edson de Oliveira, vulgo "B".





Segundo informações, a vítima foi abordada e executada com vários tiros na cabeça por dois homens armados de revólver em uma motocicleta. Os criminosos fugiram logo após o crime, tomando destino ignorado.





O jovem residia no Alto da Liberdade I, em Santana.





As Polícias Civil e Militares estiveram no local do crime, realizando os procedimentos de praxe.





A Perícia foi acionada para recolher o corpo e realizar a necropsia no IML de Sobral.